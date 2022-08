Loredana Wollny: Erschütternde Neuigkeiten nach dem Baby-Outing

Loredana Wollny ist süße 18 Jahre alt - und das finden viele einfach viel zu jung für ein Baby. In den Kommentaren hagelt es jedenfalls Kritik.

"Ich finde Euch alle toll und große Familien liebe ich ! Aber Du bist noch sooo jung und hast noch keinen einzigen Tag in Deinem Leben gearbeitet! Jetzt schon Mama werden ????", schreibt ein Follower bei Instagram. Ein anderer meint: "Warum so früh. Ich verstehe es nicht. Noch nichts im Leben erreicht und schon schwanger." Und ein weiterer kommentiert: "Ach Gott die Kleine ist doch selbst noch ein Kind. Hat man in der letzten Folge gesehen, wie kindlich sie noch ist oh je ... Silvia, da bist du gefragt ... sie wusste noch nicht mal was sie beruflich machen will und jetzt wird sie Mama ...das geht nicht gut ..."

An Loredana scheinen die Kommentare abzuprallen. Sie genießt das Babyglück in vollen Zügen - egal, was andere dazu sagen...

Ihr wollt die neuen Folgen von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" bereits vor TV-Ausstrahlung sehen? HIER bei RTL+ könnt ihr die neue Staffel streamen.*

Silvia Wollny ist bereits zahlreiche Enkelkinder. Im Video seht ihr alle auf einen Blick: