Loredana Wollny: Eskalation! Schwester Calantha schießt zurück

Das Familiendrama nimmt weiter seinen Lauf! Vor zwei Jahren adoptierte Silvia Wollny (59) ihre Enkeltochter Cateleya (5). Ihre echte Mutter Calantha (23) war daraufhin lange Zeit verschwunden. Doch jetzt meldete sie sich mit schweren Vorwürfen zurück. Angeblich hätte Silvia sie "reingelegt", um das Sorgerecht zu bekommen. Die restliche Familie schlägt sich auf Silvias Seite. So schimpfte Loredana (20) kürzlich: "Ihre Tochter? Sie hat keine Tochter!" Harte Worte, die Calantha so nicht stehen lassen will...