Loredana Wollny: Nach Peter-Gerüchten - Schwester Sarafina platzt der Kragen!

Die Spekulationen sind völliger Schwachsinn, wie sie jetzt klarstellt. "Gerüchte sagen, dass du einen an der Waffel hast!!!", schimpft Sarafina, die aktuell mit ihrem dritten Baby schwanger ist. "Vielleicht mal darüber nachgedacht, dass Loredana meine Schwester ist und die Kids einfach nach uns kommen... aber so einen Scheiß hier schreiben, ist die größte Frechheit." Dass die 28-Jährige so wütend über frei erfundene Behauptungen ist, ist mehr als verständlich!