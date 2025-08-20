Loredana Wollny: Schwanger – doch große Sorgen überschatten das Babyglück
Loredana Wollny hat ihre Schwangerschaft bestätigt. Nun folgte jedoch ein trauriges Statement. Die junge Wollny-Tochter spricht offen über Komplikationen, die ihr Glück trüben.
Loredana Wollnys Freude über die Schwangerschaft wird von Sorge überschattet.
© Instagram.com/loredanawollny/
Jetzt ist es offiziell: Loredana Wollny erwartet ein Baby. Die 21-Jährige richtete sich bereits gestern (19. August 2025) auf Instagram mit emotionalen Worten an ihre Fans. Doch die Verkündung war alles andere als ein reiner Freudenmoment – ihre "verfeindete" Schwester Calantha kam ihr nämlich zuvor.
Jetzt spricht Loredana Wollny erstmals ehrlich über die Gründe für ihr langes Schweigen: gesundheitliche Probleme in der Schwangerschaft.
"Ich bin schwanger, doch leider war die Schwangerschaft bisher von einigen Komplikationen und Blutungen begleitet", lässt sie ihre Community nun wissen. Gemeinsam mit ihrem Partner Servet Özbek (26) habe sie die Entscheidung getroffen, die erste Zeit privat zu halten, um sich voll auf ihre Gesundheit und das Wohl des Babys zu konzentrieren.
Emotionale Worte an die Fans
Loredana machte deutlich, wie sehr sie die letzten Wochen belastet haben. "Es war für uns keine leichte Zeit – voller Sorgen, Hoffnungen und unzähliger stiller Momente", schrieb sie. Umso schwerer sei es für sie, dass die Nachricht gegen ihren Willen öffentlich wurde.
Rückendeckung erhielt sie von Schwester Sarah Jane Wollny, die bald bei "Promi Big Brother" zu sehen sein wird. Sie schrieb in ihrer Story: "Sehr stark, mir tut es soo leid, dass es dir vorweggenommen wurde und du so gezwungen warst, dich dazu zu äußern."
Ist Loredana Wollnys Baby krank?
Fans sind sehr zerrissen, wissen nicht, wie sie die Situation einordnen sollen. Wollte Calantha Wollny ihre Schwester wirklich verletzten, indem sie die News publik machte oder war es ein Versuch, die einst so enge Verbindung zu stärken.
Während sich viele Wollny-Anhänger aktuell wütend über Calantha äußern, gibt es aber auch Kritik an Loredana. Manche spekulieren, dass Loredana ihre Schwangerschaft zunächst geheim hielt, um einen vereinbarten Kooperationszeitraum mit Clearblue einzuhalten (die Baby-Verkündung war Teil einer Werbeanzeige für den Schwangerschaftstest-Hersteller).
"Interessant ist, dass Loredana eine bezahlte Partnerschaft mit Clearblue hat", "Nicht im Ernst, wird jetzt schon bei der Schwangerschaftsverkündung Werbung gemacht?" oder "Super noch ein Kind, was vermarktet wird. Schützt doch eure Kinder endlich mal", heißt es unter ihrem Posting.
Andere Fans sind wiederum in großer Sorge, da Loredana Wollnys Formulierung "voller Sorgen, Hoffnungen und unzähliger stiller Momente" so klingt, als könne ihr Kind krank sein. Weitere Details zur Gesundheit ihres Babys will die 21-Jährige aktuell aber nicht preisgeben.
Streit im Hintergrund
Im Hintergrund tobt weiter der Familienkonflikt weiter. Doch für Loredana zählt aktuell nur eines: "Wir kämpfen, wir glauben, und wir hoffen – und wir sind unendlich dankbar für jede Unterstützung."
Fazit: Die offizielle Verkündung von Loredanas Schwangerschaft ist von Sorgen überschattet. Fans hoffen nun, dass sich die Komplikationen legen und sie ihr Babyglück bald unbeschwert genießen kann.