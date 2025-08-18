"Promi Big Brother": Diese Stars ziehen 2025 ein!
Es ist wieder so weit: "Promi Big Brother" kehrt zurück! Nun wurden endlich die ersten Bewohner enthüllt.

Bald heißt es wieder: 24 Stunden Kameras, keine Privatsphäre und ein knallharter Überlebenskampf um Sympathien, Luxus und am Ende den Sieg.
"Promi Big Brother" gilt längst als Königsklasse der Reality-Formate und sorgt in jeder Staffel für Streit, Tränen, Intrigen und echte Überraschungen. Umso größer war die Spannung, wer in diesem Jahr als Erstes einzieht.
Eine Wollny wagt das Experiment
Die erste Kandidatin ist Sarah-Jane Wollny (26). Bekannt wurde sie durch die Kult-Dokusoap "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie". Dort wuchs sie vor den Augen der Zuschauer inmitten von 12 Geschwistern auf.
Nun stellt sich die 26-Jährige einer ganz anderen Herausforderung: dem Leben auf engstem Raum mit fremden Menschen. "Ich hoffe, dass die Leute mich nicht mehr als dumme, naive Maus sehen, sondern als starke Frau", verrät sie. Ihre Mutter Silvia gewann 2018 die Show – tritt Sarah-Jane nun in ihre Fußstapfen?
Vom Bachelor ins Big-Brother-Haus
Auch Andrej Mangold (38) zieht ein. Der ehemalige Rosenkavalier sorgte 2019 bei "Der Bachelor" für Herzklopfen und Schlagzeilen. Später folgten weitere Reality-Auftritte – darunter das berüchtigte "Sommerhaus der Stars".
Jetzt will der 38-Jährige in Sat.1 zeigen, dass mehr in ihm steckt: "Mein Ziel ist es, ein Mitbewohner zu sein, über den man sagt: Das ist ein feiner Kerl." Doch gleichzeitig stellt er klar: "Ich bin gekommen, um zu bleiben und will im Container am Ende das Licht ausmachen."
Damit sind die ersten Namen offiziell, doch natürlich wird die Liste der Kandidaten in den kommenden Tagen noch wachsen. Wer wagt sich dieses Jahr an das "härteste Reality-Experiment Deutschlands"?
Im Herbst geht's los
Los geht’s am 6. Oktober, live in Sat.1 und auf Joyn. Moderiert wird das Spektakel erneut von Marlene Lufen (54) und Jochen Schropp (46). Direkt im Anschluss laden Melissa Khalaj (36) und Jochen Bendel (57) wieder zur "Promi Big Brother – Late Night Show" ein.
Dazu gibt es wie gewohnt den 24-Stunden-Livestream auf Joyn und jede Nacht Bilder direkt aus dem Container im TV.