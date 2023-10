Loredana Wollny & ihr Verlobter Servet: Er ergreift die Flucht und lässt sie alleine zurück

Endlich wieder Sonne! In der neuen Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" geht es für die Großfamilie endlich zurück in die Türkei. Um das gute Wetter so richtig auszukosten, macht Silvia mit ihren Töchtern, Enkelkindern und Schwiegersöhnen einen Ausflug an den Strand. Doch plötzlich kippt die Stimmung...