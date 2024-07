Loredana Wollny & Verlobter Servet: Nach Liebes-Tattoo – jetzt ist von Trennung die Rede

Im gleichen Zuge brennt ihren Fans jedoch eine ganz andere Frage auf der Seele: "Was würde mit dem Tattoo passieren, wenn ihr euch trennen solltet?", fragt ein Nutzer in der Fragerunde. Kann sich Loredana eine Trennung von ihrem Servet überhaupt vorstellen? Scheinbar nicht. Sie betont: "Über sowas brauche ich nicht nachzudenken. Man weiß nie, was in der Zukunft passiert, aber wichtig ist das Jetzt. Ich liebe Servet und er ist der Vater von meinem Sohn, somit für immer ein Teil meines/unseres Lebens."

Da scheint die verliebte Wollny-Tochter ja nicht an eine baldige Trennung von ihrem Servet zu denken. Zu wünschen wäre der kleinen Familie rund um Sohn Aurelio (1) ein Happy End ohnehin.

Mit welchen Skandalen die Wollnys bereits für Aufsehen sorgten, erfärhst du im Video: