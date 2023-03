Silvia Wollny: Bittere Tränen wegen Loredana! "Du hast mich so enttäuscht"

In den neuen Folgen von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" zeigt Silvia nun, wie enttäuscht sie von ihrer jüngsten Tochter deshalb war. Loredana sprach wohl nicht nur nicht über ihr Baby, sie bezog ihre Mutter auch sonst überhaupt nicht mit ein: So nahm sie Silvia auch nicht mit zu Frauenarzt-Terminen. Als Loredana dann als Entschuldigung dafür eine Überraschungsparty im Garten für ihre Mutter schmiss, konnte Silvia ihre Tränen nicht mehr zurückhalten: "Du hast mich so enttäuscht. Du hast mir so weh getan", erklärte Silvia unter Tränen. "Ich, sowie alle anderen, freuen sich auf dein Baby und du hältst uns alle so zurück, als wenn wir für dich Luft sind.", stellte sie weiter klar.

"Wenn ich sehe, dass Mama anfängt zu weinen wegen mir, dann tut mir das schon weh", gab Loredana zu und entschuldigte sich anschließend bei ihrer Mama.

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" läuft immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTLZWEI.

In den letzten Jahren haben sich die Wollnys optisch ziemlich verändert. Seht im Video ihre größten Abnehm-Erfolge!