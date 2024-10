Loredana Wollny: Verrät dieses Selfie ihre Brustvergrößerung?

Erst kürzlich ging Loredana mit einem Statement zu der Beschneidung ihres gemeinsamen Sohnes Aurelio (2) an die Öffentlichkeit. Sie war mit Servet in die Türkei gereist, um dort den medizinischen Eingriff durchführen zu lassen, der für ihn von großer kultureller Bedeutung ist und über welchen sich Loredana zuvor wochenlang ausgiebig informiert und vorbereitet hat. Das Thema hatte zwischen den beiden anfangs für Streit gesorgt – für Loredana kam eine solche Operation zu Beginn überhaupt nicht infrage. Am Ende war sie dann aber froh: Nicht nur, dass sie ihrem Servet damit eine Freude bereiten konnte, auch der Eingriff an sich lief reibungslos und Aurelio ging es schnell wieder gut. Unwahrscheinlich ist es also, dass das Paar noch an dieser Sache zu knabbern hat.