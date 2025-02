Lotto Chico & Yvonne Wölke: Besondere Verbindung! So läuft es bei ihnen nach der Show

In einem Interview mit Reporterin Alice Hornef vom Podcast Blitzlichtgewitter sprach Chico über seine enge Verbindung zu Yvonne Woelke. Er erinnerte sich an ihre Ankunft bei "Promis unter Palmen": "Als sie reinkam, jeder hat sie attackiert. Und ich bin ein Mensch, egal, jeder verdient eine zweite Chance!" Offenbar ließ ihn das Verhalten der anderen nicht kalt, ganz im Gegenteil! Chico stellte sich selbstbewusst an Woelkes Seite: "Ich hab die Yvonne in Schutz genommen. Wir haben uns sehr gut verstanden. Heute noch! Wir telefonieren. Und ich hab sogar ihren Mann kennengelernt", sagt er im Interview mit Hornef.

Aber Moment mal, ist Yvonne Woelke trotz ihrer mittlerweile öffentlichen Beziehung zu Peter Klein etwa immer noch mit Ehemann Stephan K. zusammen? Oder meinte Lotto Chico doch Peter Klein?

Auch die Interviewerin hakt nach. Doch es klingt eher als meine Chico mit "ihren Mann" und "Peter" zwei verschiedene Menschen ...