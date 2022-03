"Love Island"-Bucci: Ekel-Alarm! Übelkeit beim ersten Date

Bald ist es wieder soweit und die Liebesinsel ruft wieder nach "Heißen Flirts & der wahren Liebe". "Love Island" geht ab dem 21. März auf RTLZwei in die nächste Runde! Auch dieses Jahr werden die Singles in der Villa auf der Kanareninsel Teneriffa nichts anbrennen lassen. Wer am Ende mit dem passenden Partner und der Chance auf 50.000 Euro die Villa verlässt, entscheiden jedoch letztendlich die Zuschauer.

Ob es für Kandidat Bucci (31) diesmal wohl besser laufen wird als bei seinem letzten Date? In unserem Exklusiv-Interview packt der Münchner Barkeeper über seine schlimmste Dating-Erfahrung mit Ekel-Faktor aus. Doch damit nicht genug, der 31-Jährige lässt ebenfalls durchsickern, welche Rolle er wahrscheinlich in der Villa einnehmen wird. Mit seiner fürsorglichen Art, will er für die Islanderinnen eine starke Schulter zum Anlehnen sein. Was er sich noch von seiner Teilnahme bei "Love Island" erhofft, hat er uns hier verraten: