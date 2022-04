"Love Island"-Cindy: Liebesurlaub-Eklat! Jetzt spricht ihr Ex endlich Klartext

Ist "Love Island"-Cindy überhaupt schon bereit für eine neue Beziehung? Wie in einer Challenge während der Show jetzt ans Licht kam, ist die letzte Beziehung der hübschen Blondine alles andere als lange her. Noch vor zwei Wochen soll sie einen gemeinsamen Liebesurlaub mit ihrem Ex verbracht haben. Ganz schön wenig Zeit um über eine 3-jährige Beziehung hinweg zu kommen oder? Jetzt meldet sich ihr Ex, Influencer Max Löb, zu Wort.