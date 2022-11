"Love Island"-Jennifer: Bittere Abrechnung mit Ex Nico!

Oh oh, das klingt verdächtig danach, als würde Jennifer hier mit ihrem "Love Island"-Ex abrechnen. Auch in den Kommentaren unter dem Musikvideo spekuliert ein Fan: "Ist das Lied für Nico?", während ein anderer Nutzer antwortet: "Sie hat bei 'Big Brother' erzählt, dass sie vor Nico mit einem sehr narzisstischen Mann zusammen war, denke mal, dass es in dem Song nicht um Nico geht". Wen die Beauty mit diesen vorwurfsvollen Worten wirklich meint, bleibt wohl erstmal ihr Geheimnis.

Ob sie es wohl bei "Promi Big Brother" noch verraten wird? Welche Stars die Sendung bereits als Sieger verließen, erfährst du im Video: