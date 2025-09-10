„Love Island VIP“ 2025: Alles, was du über Kandidatin Tatum Sara Koch wissen musst
Neue Staffel, neue Gesichter – und mittendrin sorgt eine Frau jetzt schon für Gesprächsstoff: Tatum Sara Koch.
Tatum Sara Koch im Check: Wie tickt die Influencerin abseits der Kameras?
© RTLZWEI / Magdalena Possert
Tatum Sara Koch ist keine Unbekannte. Schon 2023 machte sie in der RTL-Show „Temptation Island“ Schlagzeilen. Damals stellte sie gemeinsam mit ihrem damaligen Freund Louis Streich ihre Beziehung auf die Probe – mit bekanntem Ergebnis: Drama, Tränen und schließlich das Liebes-Aus. Statt sich zurückzuziehen, nutzte Tatum die Chance, um ihre TV-Karriere Schritt für Schritt auszubauen.
Vom Catwalk auf die Liebesinsel
Eigentlich hätte das Leben von Tatum ganz anders verlaufen können. Nach dem Abitur studierte sie Modemarketing, ein Berufszweig mit viel Kreativität, aber ohne große TV-Scheinwerfer. Doch Tatum wollte mehr. Nach „Temptation Island“ folgte eine Teilnahme an „My Style Rocks“, wo sie unter Modezar Harald Glööckler mit Selbstbewusstsein und Looks punktete. Spätestens da war klar: Die Koblenzerin ist gekommen, um in der Entertainment-Welt zu bleiben. Mit „Love Island VIP“ wartet jetzt das nächste Kapitel – und das verspricht besonders spannend zu werden. Ab dem 11. September 2025 zieht sie als Single in die Villa nach Griechenland und trifft dort auf prominente Reality-Kollegen wie Jennifer Iglesias, Marco Cerullo und Jona Steinig. Ihr Ziel: Flirten, Gefühle – und vielleicht auch das Preisgeld von 50.000 Euro.
Wie tickt Tatum privat?
Hinter der glamourösen Social-Media-Fassade steckt eine Frau, die auch schwierige Zeiten kennt. In einem bewegenden Instagram-Clip sprach Tatum offen über eine toxische Beziehung, in der sie Gewalt und Verlust erlebte. „Eine toxische Beziehung, Gewalt, schwierige Entscheidungen, Trennung, Schmerz, Verlust und Angst“, schrieb sie damals ehrlich – und stellte klar, dass es dabei nicht um Ex-Partner Louis ging. Gerade diese Offenheit macht sie für viele Fans nahbar. Ihre Community wächst stetig: Rund 136.000 Menschen folgen ihr auf Instagram. Zwischen Party-Selfies und Urlaubsfotos nimmt sie ihre Follower auch mit durch verletzliche Momente – und genau diese Mischung aus Glamour und Authentizität kommt an.
Steckbrief: Tatum Sara Koch
Geburtstag: 5. August 1998
Sternzeichen: Löwe
Herkunft: Koblenz, Rheinland-Pfalz
Wohnort: Berlin
Beruf: Influencerin, Reality-TV-Star
Familienstand: Single
Instagram: @tatumsara
Warum Tatum spannend für „Love Island VIP“ ist
Tatum Sara Koch bringt das volle Paket mit: TV-Erfahrung, eine wachsende Fanbase und die Bereitschaft, auch persönliche Tiefpunkte öffentlich zu machen. Sie ist keine Kandidatin, die nur für schöne Bilder ins Haus zieht – sondern jemand, der Gefühle lebt und mit ihrer ehrlichen Art polarisiert.