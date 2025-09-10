Hinter der glamourösen Social-Media-Fassade steckt eine Frau, die auch schwierige Zeiten kennt. In einem bewegenden Instagram-Clip sprach Tatum offen über eine toxische Beziehung, in der sie Gewalt und Verlust erlebte. „Eine toxische Beziehung, Gewalt, schwierige Entscheidungen, Trennung, Schmerz, Verlust und Angst“, schrieb sie damals ehrlich – und stellte klar, dass es dabei nicht um Ex-Partner Louis ging. Gerade diese Offenheit macht sie für viele Fans nahbar. Ihre Community wächst stetig: Rund 136.000 Menschen folgen ihr auf Instagram. Zwischen Party-Selfies und Urlaubsfotos nimmt sie ihre Follower auch mit durch verletzliche Momente – und genau diese Mischung aus Glamour und Authentizität kommt an.