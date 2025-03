"Love Island VIP": Staffel 2 kommt! Welche Stars wagen das Liebesabenteuer?

RTLZWEI hat kürzlich bekanntgegeben, dass es eine weitere Staffel "Love Island VIP" geben wird. Derzeit wird bereits nach passenden Promis gesucht. In einem Casting-Aufruf des Senders heißt es: "Nach dem großen Erfolg der weltweit ersten Promi-Staffel im Herbst 2024 startet ab sofort der offizielle Casting-Aufruf für die zweite Staffel der Reality-Datingshow." Gesucht wird sowohl nach "Spitzensportlern, Musikern, Schauspielern oder gefeierten Social-Media-Stars", wie es in der Meldung heißt.

Bewerben können sich interessierte Promis via TikTok, Instagram oder auf rtlzwei.de. Wann und wo die neue Staffel gedreht wird, ist noch nicht bekannt. Auch ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest. Aber mit Glück könnte es noch in diesem Herbst so weit sein. Die erste Staffel von "Love Island VIP" hat RTLZWEI ab Oktober 2024 gezeigt.