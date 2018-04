Lovelyn Enebechi: So sieht die GNTM-Gewinnerin heute aus

Heidi Klums (44) "Baby Beyoncé" verzauberte 2013 nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Jury von "Germany's Next Topmodel". Levelyn Enebechi (21) gewann die Casting-Show und lief anschließend einige Shows auf der Fashion-Week in Berlin. Ihr Markenzeichen: Ihr wunderschönes langes Haar.

Heute, fünf Jahre später, hat sich die damals erst 16-Jährige von ihrer Walle-Mähne getrennt, zwischenzeitlich das Modeln hinten angestellt, um ihr Abi nachzuholen, und will nun wit neuer Frisur wieder voll angreifen!

Statt langem, dunklen Haar trägt Lovelyn jetzt einen kurzen Afro-Bob. Perfekt gestylt präsentierte sie diesen beim Launch Event der neuen Plus-Size-Kollektion von Michael Michalsky (51) für das Label "Happy Size".

"Ich wollte mal was Frisches und meine Agentur meinte auch: Mal ein bisschen Pepp reinbringen und dann habe ich mir die Haare abschneiden lassen. Ist also alles echt!", verriet das 21-Jährige Model im Gespräch mit InTouch.

Lovelyn Enebechi: "Ich habe meine Haare ewig lange gehasst"

Doch die Entscheidung fiel ihr nicht leicht: "Ich habe meine Haare ewig lange gehasst. Es ist wirklich schwer, sie zu stylen. Und dann habe ich meistens einen Zopf getragen."

Wie kam es dann zu der plötzlichen Entscheidung - vielleicht eine Trennung? "Nein, ich habe meinen Freund noch. Bei mir war es echt rein wegen des Modelns. Lange Haare sind nicht immer nur cool. Nach einer Zeit wird es auch langweilig", so Lovelyn Enebechi.

Lovelyn Enebechi: Zu dick für die Model-Karriere?

Lovelyn Enebechi: "Ich hatte ein bisschen zugenommen"

Doch die Haare des Models sind nicht das Einzige, das sich in den vergangenen Jahren und vor allem, während die 21-Jährige die Schulbank drückte, verändert hat: "Ich hatte ein bisschen zugenommen. Also: Ich war dann genau in meinem BMI aber alle haben gesagt, ich wäre ein bisschen mehr. Jetzt bin ich unter meinem BMI und fürs Modeln genau richtig…", erklärte Lovelyn gegenüber InTouch.

Wohl gefühlt habe sie sich zwar auch vorher, dennoch brauche sie ihre aktuellen Maße, um als Model Erfolg zu haben. Gottgegeben seien diese jedoch leider nicht: "Damals bis 16, ja. Danach nicht mehr, dann wurde ich zur Frau. Ich trauere dieser Zeit heute schon nach."

