Luca Hänni & Christina Luft: Eifersuchtsdrama! Das Vertrauen wird auf die Probe gestellt

Der Grund? Christina will ihren Luca am liebsten gar nicht mehr aus den Augen lassen! Auffällig: Sie begleitet ihren Schatz so oft es geht zu seinen Gesangs-Auftritten. Dort filmt sie sich dann backstage und lädt ihre Videos, in denen sie hinter den Kulissen wartet, auf ihrem Instagram-Profil hoch. "Wenn Luca auftritt, dann mache ich so mein Ding", erklärt sie laut "Woche heute".

Klar, die Turteltauben wollen sich so oft wie möglich sehen. Vor allem, da die Wahl-Kölnerin und der gebürtige Schweizer aktuell noch eine Fernbeziehung führen, die beiden trennen fast 800 Kilometer ... Aber vertraut Christina ihrem Freund vielleicht auch einfach nicht so richtig? Dass sie ihn gerne im Blick behält, ist nachvollziehbar: Schließlich begleiten Luca immer sehr attraktive Damen die mit ihm während der Performances auf Tuchfühlung gehen. Und dann wären da noch die weiblichen Fans! Die schwärmen für den süßen Musiker, wollen Autogramme, ihn umarmen, ihrem Idol ganz nahe sein. Das würde doch keiner Frau gefallen, oder? Trotzdem sollte die schöne Brünette darauf achten, den Lockenschopf nicht zu sehr einzuengen – denn schnell rutscht die harmlose Eifersucht in eine fiese Kontrollsucht! Das könnte Luca kaum akzeptieren, schließlich betonte er mal: "Ohne das Vertrauen geht nix!"