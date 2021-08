Luca Hänni & Christina Luft: Juhu, jetzt ist es raus!

Aktuell führen die beiden eine Fernbeziehung. Christina wohnt in Köln, Luca in der Schweiz. Das soll sich jedoch bald ändern. Christina verrät jetzt bei einer Fragerunde auf Instagram, dass die beiden nach einem Haus in Bern suchen. Die Tänzerin will für ihren Schatz in die Schweiz auswandern. "Aktuell habe ich noch meine Kölner Wohnung, bis wir das perfekte Häuschen endlich haben."