Luca Hänni & Sarah Engels: Im "Fernsehgarten" hat es gefunkt

"Da herrscht mir zu viel Erotik zwischen Luca und Sarah", meinte ein User. Ein anderer: "Was ist denn mit der Sarah los? Warum rekelt die sich so?" Total unnötig sei die übertriebene Anfass-Show gewesen, meinen viele. Was sagt Lucas Verlobte Christina Luft (32) zu dem sexy Auftritt ihres Liebsten? Die schöne Profitänzerin schüttete ihren Followern ihr Herz aus und klagte, dass sie schon öfter betrogen wurde: "Ich war wirklich ein gebranntes Kind. Mehrere Männer haben mir Gründe gegeben, nicht mehr an das Gute zu glauben." Hat sie sich etwa auch in Luca getäuscht? Der hatte ja 2020 bei "Let's Dance" auch erst heiße Tänze mit ihr hingelegt, bevor er sich in sie verliebte und seine damalige Freundin Michèle sitzenließ …