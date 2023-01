Lucas Cordalis: Bittere Konsequenzen nach dem Dschungel-Finale!

Statt mit der Krone musste Lucas Cordalis als Drittplatzierter das Camp verlassen. Und als wäre das nicht schlimm genug, muss er jetzt auch noch ziemlich fiese Kommentare über sich ergehen lassen. Denn die Follower auf Instagram nehmen kein Blatt vor den Mund.

"Djamila weint, das sich ihr Sohn nicht so oft meldet und Lucas haut voll in die Wunde rein, in dem er sagt, das er seine Mama jeden Tag besucht. Wow! Empathie gleich 0. Er ist soooo unwürdig für die Krone", heißt es. Und damit nicht genug. Als Djamila im Halbfinale erklärt, dass ihr der Grund nicht ausreiche, dass Lucas die Krone für seinen Vater holen will, haut er im Interview raus, dass diese es nicht verstehen könnte, da sie ja im Heim aufgewachsen ist. Ein absolutes No Go für die Fans. "Djamila hat keine Familienwerte, weil sie im Heim aufgewachsen ist? Das geht überhaupt nicht, so eine Aussage ist verdammt überheblich und armselig", findet ein Instagram-User. Ein anderer schreibt: "Ich wollte nichts sagen, aber diese Aussage mit dem Heim hat mich echt fassungslos gemacht. Das kann man gar nicht zurechtschneiden. Das kam wirklich aus seinem Mund."

Ein Fan fasst die Stimmung gegenüber Lucas so zusammen: "Gratulation, du hast es versaut oder: wie ruiniere ich meinen Ruf in 14 Tagen…"

