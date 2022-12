Lucas Cordalis: Dschungel-Schock! Ist er doch nicht dabei?

Eigentlich hatte Lucas Cordalis so große Pläne...Der Mann von Daniela Katzenberger wollte das nachholen, was ihm in der letzten Staffel des Dschungelcamps verwehrt geblieben ist - in die Fußstapfen seines Vaters treten und sich die Dschungelkrone sichern. Eine fiese Corona-Infektion machte ihm in der letzten Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" einen Streich durch die Rechnung. Nun galt er als sicherer Kandidat für die kommende Staffel im Januar - stimmt das jetzt etwa gar nicht?