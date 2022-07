Lucas Cordalis: "Layla"-Gate! Jetzt bezieht er Stellung

Obwohl der Song "Layla" seit Woche die Chats dominiert, wurden nun Stimmen laut, die DJ Robin & Schürzes Liedtext scharf kritisierten. Die Lyrics über die "Puffmama" namens "Layla" seien sexistisch und unangemessen. In vielen Festzelten in ganz Deutschland wurde das Lied deswegen auch bereits verboten. Nun meldet sich jedoch kein Geringerer als Lucas Cordalis zu Wort. Der Sohn von Schlagerlegende Costa Cordalis tut nun seine Meinung zu der hitzigen Debatte kund. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in München äußerte er sich jetzt wie folgt: