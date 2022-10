Lucas Cordalis: Traurig, was jetzt ans Licht kommt

Wie Lucas in der "ARD"-Show von Florian Silbereisen berichtet, vergeht kein Tag seit dem Tod von Papa Costa, an dem er nicht an ihn denkt! So offenbart der Sänger: "Er hat mich ja mein Leben lang begleitet, er hat mich erzogen, er war mir der beste Freund, Arbeitskollege, Sportpartner. Er begleitet mich ständig." Wow! Was für ein intimer Einblick in das Seelenleben von Lucas! Doch trotz der schmerzhaften Erinnerungen, probiert Lucas stark zu sein. So ergänzt er: "Aber ich bin jetzt ohne ihn und bin Familienvater und stehe alleine auf der Bühne, und das ist auch gut. Die Erinnerung ist schön und das Jetzt ist auch toll." Mehr Emotionen gehen definitiv nicht! Papa Costa wäre sicherlich stolz zu hören, wie sehr Lucas sein Leben auch ohne ihn meistert!