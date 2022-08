Lucas Cordalis & Blümchen: Das war der wahre Trennungsgrund!

In ihrem Podcast "Katze & Cordalis" lassen Lucas Cordalis und Gattin Daniela Katzenberger immer wieder neue, private Details aus ihrem Leben durchsickern. So auch jetzt, nachdem die Kult-Blondine ihren Ehemann ganz offen auf die Beziehung zu seiner Ex Jasmin Wagner ansprach: "Warum habt ihr euch damals getrennt? Ich als großer Blümchen-Fan muss jetzt diese Frage beantwortet bekommen!" fordert sie ihren Lucas auf. Dieser gibt sich daraufhin überraschend offen über das damalige Liebes-Aus mit Blümchen: