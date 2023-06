Lucas Cordalis: Zuckersüße Überraschung! Er ist so glücklich

Lucas Cordalis ist als waschechter Strahlemann bekannt. Der Ehemann von Daniela Katzenberger lässt sich durch nichts und niemanden aus der Ruhe bringen. Selbst in schwierigen Situationen bewahrt er einen kühlen Kopf. Doch der Tod seines Vaters Costa Cordalis hat ihn schwer getroffen. Als er sich am 2. Juli 2019 für immer von ihm verabschieden musste, brach sein Herz in tausend Teile. Seinen Schmerz konnte und wollte er anschließend einfach nicht verstecken...