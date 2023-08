Madeleine von Schweden: Prinzessin auf der Erbse! Ihre Allüren sorgen für Ärger

Die 41-Jährige hat genaue Vorstellungen, wie ihr Leben in Stockholm auszusehen hat. Ihre drei Kinder sollen laut der Illu "Svensk Damtidning" die exklusive "Carlssons"-Privatschule im Nobel-Stadtteil Östermalm besuchen. Zweite Wahl ist Campus Manilla in Djurgaarden, wo Estelle und Oscar zur Schule gehen.

Auch an ihre neue Bleibe stellt das Nesthäkchen des Königspaares Forderungen: Der Hof hatte angekündigt, Madeleine würde ihre 7-Zimmer-Wohnung in Östermalm beziehen. Aber ist die gut genug? Historiker Herman Lindqvist hat Zweifel. "Es könnte sein, dass sie Panik davor haben, im königlichen Hofstall im Stadtzentrum zu wohnen. Chris hat seit seiner Studienzeit nicht mehr in einer Wohnung gelebt. Sie sind es gewohnt, sich in großen, abgelegenen Räumen zu bewegen." Auweia!