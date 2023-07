Prinzessin Madeleine & Chris O'Neill: Heftige Allüren! Er macht ihr alles kaputt

Kaum jemand konnte sich vorstellen, dass Chris sich in der Heimat seiner Frau wohlfühlen würde. New York, London, Miami – dagegen ist die Hauptstadt Schwedens mit unter einer Million Einwohner eher beschaulich. Das anonyme Leben, das der 49-Jährige so schätzt, wäre definitiv vorbei. Das Paar ist dort bekannt wie ein bunter Hund.

Dass Chris kalte Füße bekommen haben könnte, würde wohl offiziell niemand zugeben. "Der Grund ist weder eine Migrationsfrage noch der Verkauf des Hauses oder etwas Ähnliches", erklärte die Hofsprecherin. "Es ist einfach so, dass die Zeit für die Familie, mit allem, was ein Umzug mit sich bringt, etwas zu kurz war."

Herman Lindqvist, Hofexperte und einst Geschichtslehrer von Kronprinzessin Victoria, hat da seine Zweifel. "Es könnte sein, dass sie Panik davor haben, im königlichen Hofstall im Stadtzentrum zu wohnen. Chris hat seit seiner Studienzeit nicht mehr in einer Wohnung gelebt, und sie sind es gewohnt, sich in großen, abgelegenen Räumen zu bewegen. Daher denke ich, dass sie einfach beschlossen haben, ihre Meinung zu ändern", glaubt der 80-Jährige laut "Das Neue".

Nun ist der Umzug auf 2024 verschoben. Abwarten!