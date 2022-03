Michelle Hunziker: Psychokrise! Sie ergreift die Flucht auf einen anderen Kontinent

Und ausgerechnet in dieser schweren Zeit voller Grübelei und Unsicherheit fiel ihr nun auch noch ihre große Tochter Aurora, die ihr bislang immer eine Stütze war, heftig in den Rücken und stellte sie vor der gesamten TV-Nation bloß. Live und völlig überraschend plauderte sie aus, dass Michelle ihre Topfigur auch der Chirurgie verdankt: "Ich habe nie verstanden, warum du das nicht öffentlich gesagt hast", posaunte sie heraus. "Es ist total normal, eine Brust-OP zu haben, nachdem man drei Kinder auf die Welt gebracht hat." Rrrumms, das saß! Zwar wechselte Michelle professionell rasch das Thema, aber leider wurde die Geschichte von vielen Medien aufgegriffen – Schlagzeilen, die schmerzen…

Und als sei das noch nicht peinlich genug, packte auch noch Michelles Mutter Ineke vor Millionen TV-Zuschauern über die wohl finsterste Zeit ihrer Tochter aus, die fünf Jahre in den Fängen einer Sekte war: "Michelle rief mich an und sagte: 'Mama, ich muss einen anderen Lebensweg einschlagen, es ist kein Platz mehr für dich.' Zu Beginn ging es mir sehr schlecht, ich konnte nicht schlafen. Ich nahm Beruhigungsmittel, brauchte einen Herzschrittmacher. Es war schwer." Heftige Worte, die Salz in Michelles Wunden streuten.

Während ihrer Show kämpfte die Moderatorin mit den Tränen, gestand: "Es war sehr schwer für mich, denn niemand will sich den Schmerz seiner Mutter anhören." Schon gar nicht in einer seelisch so angespannten Situation, in der Michelle wahrlich genug mit ihrem eigenen Kummer zu tun hat und vielen schlafraubenden Fragen. Wie geht es mit Tomaso weiter? Wie wuppen wir die Erziehung der gemeinsamen Kinder? Und am wichtigsten: Wie werde ich endlich wieder glücklich? Weil ihr wohl alles zu viel wurde, flüchtete sie nun für eine Auszeit auf die Malediven, versucht dort, etwas Abstand zu gewinnen – und vielleicht ein paar Antworten zu finden. Man kann Michelle nur die Daumen drücken…