Maite Kelly: Der wahre Grund für ihr trauriges Aus!

Maite Kelly hat in den letzten Jahren Vollgas gegeben. Die 44-Jährige arbeitete nicht nur fleißig durchgehend an neuer Musik, auch als Autorin haute sie in die Tasten. Ganz zur Freude ihrer Fans, die sich immer wieder über neue Projekte des Multitalents freuen durften. Umso härten nun die Neuigkeiten, dass sich die Dreifach-Mama aus der Öffentlichkeit zurückziehen will.

Auf Instagram verkündete sie nach ihrem Auftritt in der "Giovanni Zarrella Show", dass sie erstmal eine Pause braucht. Hat sie sich zu viel zugemutet? "Trotz all der Widrigkeiten habe ich in den letzten fünf Jahren zwei Alben, zwei Special Editionen, sieben Bücher, Film- und Fotocontent wie auch Haute Couture mit ganzem Herzen produziert", betont sie. Die Auftritte im TV hätten ihr vieles Gegeben, wie sie weiter berichtet: "Ich durfte, dank ZDF und der Giovanni Zarrella Show, endlich mehr live performen und es gelang mir auch in den letzten Jahren immer mehr die Souveränität, die ich in den Live-Konzerten zeigen auch, auch ins TV zu transportieren. Vor ein Millionenpublikum. Ich durfte bei Florian Silbereisen Showhighlights erleben, die für mich unvergesslich bleiben."

Dennoch ist sie davon überzeugt, sich selbst nun erst einmal an erste Stelle zu setzten. Sie will dem TV den Rücken kehren und verkündet: "Doch ich habe noch so viel, was ich Euch in Zukunft noch geben will und die Ideen sprühen schon jetzt. Dennoch werde ich ab Tourstart eine längere TV-Pause machen. In anderen Worten: Ich werde abtauchen, um in der Tiefe meiner Seele die schönsten Werke meines Lebens zu schaffen." Ein endgültiges Karriere-Aus für die 44-Jährige? Sie gibt Fans zumindest Hoffnung auf ein Comeback in der Zukunft: "Irgendwann tauche ich wieder auf, um Euch zu überraschen und zu inspirieren."

