Maite Kelly: Dreister Diebstahl unter Kollegen! Jetzt packt sie aus

Im Podcast "Aber bitte mit Schlager" erzählt die Sängerin von einem Besuch bei Andrea Berg (58). Maite wollte mit ihrer Freundin "neue Ideen austauschen". "Sie weiß, ich würde niemals eine Idee von ihr klauen. Das ist bei uns einfach Gesetz – was nicht immer gegeben ist." Nicht immer gegeben? Was meint Maite Kelly mit diesen Worten? Daraus kann im Umkehrschluss nur folgen: Es gibt tatsächlich Künstler, die anderen Lieder oder Texte stehlen. Das beste Beispiel für diese kriminellen Machenschaften: Michael Wendler (52). Der klaute tatsächlich für seinen Song "Egal" eine ganze Passage aus dem Lied "Das machst du nur, um mich zu ärgern" von Schlager-Kollegen Matthias Reim (66). Das blieb natürlich nicht ungestraft: Matthias Reim ließ dies 2020 per Gutachten vor Gericht feststellen.

Aber wir dachten, dies wäre ein Einzelfall! Ist es aber nicht, wenn man Maite Glauben schenken darf. Ob die "Warum hast du nicht nein gesagt"-Interpretin damit auch den Wendler meinte? Wen genau sie mit diesen Worten des Diebstahls beschuldigt, ließ sie offen. Eins ist jedoch klar, Michael Wendler ist kein Einzeltäter. Da wird die Schlagerbranche dann plötzlich zum Tatort! Kommissarin Kelly, ermitteln sie!

