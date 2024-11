Maite Kelly reagiert auf Gottschalk-Beleidigung: Er verdient nur "Mitleid"

Erst vor ein paar Tagen sorgte ein geschmackloser Witz von Thomas Gottschalk (74) für ordentlich Wirbel! In seinem Podcast "Die Supernasen" mit Mike Krüger äußerte er sich besonders fies gegenüber der Sängerin: "Wahrscheinlich muss ich Maite Kelly zur Seite schubsen, damit man mich sieht". Dabei ging es um seinen bevorstehenden Besuch in Florian Silbereisens Show "Adventsfest der 100.000 Lichter". Ein respektloser Witz über die Figur von Maite, die von ihren Fans für ihre Kurven gefeiert wird. Bei denen kam der Kommentar gar nicht gut an und der Moderator erntete ordentlich Kritik. Jetzt meldete sich auch die Sängerin persönlich zu Wort und teilt ordentlich gegen Thomas Gottschalk aus.