Maite Kelly: Schreckliches Todes-Drama! Der Schmerz wird nie vergehen

Der Schmerz bleibt

Knapp drei Jahre war sie damals alt. Ein kleines, niedliches Mädchen mit langen Haaren, das am Rockzipfel der Mama hing. Wohl behütet und beschützt. Der tiefe Schmerz über den Tod eines geliebten Menschen vergeht nie. Maite Kelly weiß das und sie sagt: "Ein Kind, das seine Mutter verliert, ist stigmatisiert fürs Leben." Es war 1981, als bei Barbara-Ann Brustkrebs diagnostiziert wurde. Die vielleicht lebensrettende Chemotherapie lehnte sie ab, weil sie mit Sohn Angelo gerade schwanger war. Ein Jahr später, Baby Angelo war elf Monate alt, verstarb sie an ihrem Leiden.

Ein Todesdrama, wie es schlimmer nicht hätte enden können. Denn nicht nur der tragische Verlust der Mutter, auch finanzielle Sorgen lasteten wie tonnenschweres Blei auf Vater Dan und seinen zwölf Kindern, die er allein großzog. "Wir mussten auf die Straße, neu anfangen. Gott sei Dank haben wir uns da rausgezogen", sagt die Sängerin rückblickend über diese harte Zeit, in der sie als Straßenmusikanten für jedes Geldstück dankbar waren. Was sich Maite Kelly aber auch bewahrt, sind die wertvollen Momente mit ihrer Mutter. Wie sie zum Beispiel immer um 17 Uhr Tee und Kekse zubereitete und alle an einem Tisch saßen. Dass sie so leidenschaftlich gern tanzte und am liebsten eine Ballerina geworden wäre. "Diese Erinnerungen bleiben für immer", sagt die erfolgreiche Musikerin.

Als dann ihr Vater 2002 mit 71 Jahren starb, stellte sie sich vor, wie er jetzt wieder bei ihrer Mutter sei. Beide vereint an einem wunderschönen Platz, irgendwo dort oben im Himmel – ein kleiner Trost in dunklen Zeiten. Denn wie heißt es so schön: Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, der ist nur fern ...

