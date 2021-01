Maite Kelly: Schwere Betrugs-Vorwürfe! Schlimm, was sie jetzt verkraften muss!

Das fängt schon mal beim Titel an: Wer seine neue Platte "Hello!" nennt, muss wissen, welche Erinnerungen das auslöst. Schließlich bricht Weltstar Adele mit dem gleichnamigen Song seit fünf Jahren Chart-Rekorde. Und dann heißt die erste Single-Auskoppelung auch noch "Einfach Hello!", und auf dem Album-Cover präsentiert Maite sich wie ein Klon der erfolgreichen Britin, mit mädchenhafter Pagenfrisur und feminin wallendem Kleid.

Doch offenbar orientierte sich die Sängerin nicht nur an Adele: Vielen ihrer sonst so loyalen Fans kommt "Einfach Hello!" auch sonst verdächtig bekannt vor. "Hat irgendwas von Howard Carpendale", liest man im Netz. Oder: "Hört sich an wie die Melodie von Ramon Roselly." Und im Songtext finden sich ebenfalls Anklänge an etliche bekannte Schlager, unter anderem von Roland Kaiser, Helene Fischer und Costa Cordalis. Egal ob Maite eigene Ideen ausgehen oder ob die verblüffenden Ähnlichkeiten eine Hommage sein sollen, die Reaktion der Fans scheint eindeutig: Sie hätten lieber ihr Original zurück…