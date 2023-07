Patricia Kelly verrät: "Meine Brüder haben mich gerettet"

Hoffnungslosigkeit machte sich breit. "Also betete ich und versprach der heiligen Maria, dass ich einen Triathlon bestreiten würde, wenn sie mich heilen würde – obwohl ich noch nie in meinem Leben joggen war." Ihre sportlichen Brüder waren es, die in der Zeit der Krankheit an ihrer Seite standen, alles für sie taten, sich um Ärzte, Medikamente kümmerten. Und die ihr, als es ihr wieder besser ging, halfen, das Versprechen an Maria zu erfüllen. "Ich danke Jimmy und Joey, dass sie an mich geglaubt haben und mir in diesen Momenten den Rücken gestärkt haben", erzählt Patricia.

Doch es sollte nicht Patricias einzige Prüfung bleiben. Vor elf Jahren erkrankte sie an Brustkrebs, dachte schon ans Sterben. "Auch während dieser Zeit haben mich meine Geschwister begleitet", erzählt die Musikerin. Erneut schickte sie ein Versprechen gen Himmel: Sollte sie auch diese Krankheit überstehen, würde sie als Opfer für Maria einen Halbmarathon laufen.

Und wie durch ein Wunder wurde Patricia ganz gesund – und lief mit Bruder Joey nach 21 Kilometern Halbmarathon ins Ziel. Gebet und Sport – beides hat geholfen. "Das Training hat positive Energie freigesetzt", schwärmt sie. "Ich lebe mein Leben jetzt zu 100 Prozent!"