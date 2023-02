Maite Kelly & Roland Kaiser: Heiße Liebesszenen in aller Öffentlichkeit!

Seit fast zehn Jahren stehen die beiden Schlagerstars gemeinsam auf der Bühne und geben ihren Megahit "Warum hast du nicht nein gesagt" zum Besten – und genauso lange wird darüber getuschelt, ob nicht doch mehr zwischen Roland Kaiser und Maite Kelly läuft. Diese Intimität, diese Berührungen dazu diese leidenschaftlichen Blicke – kann das nur gespielt sein? Dazu heißt Maites aktuelle Tournee auch noch "Love". Meint sie damit die Bühnen-Liebesspiele mit ihrem Partner?

Für Kaisers Gattin Silvia dürfte dies alles sicherlich wieder schwer gewesen sein. Welche Frau sieht ihren Ehemann schon gerne in den Armen einer anderen Frau? Noch dazu flüsterten sich die beiden Stars auf der Bühne immer wieder heimlich etwas zu, tauschten tiefe Blicke miteinander aus. Würde das nicht jede Ehefrau irgendwann doch etwas stutzig machen?

Zumal es Roland Kaiser in seinen vorigen Beziehungen auch nicht immer sehr genau nahm mit der Treue. In seiner Biografie "Sonnenseite" gab er selbst zu: "Ich war ein Mistkerl und ging fremd!" Zwar betonte er immer wieder, dass er bei Silvia endlich angekommen sei und sie "die Liebe seines Lebens" ist, aber wie heißt es so schön: Wer einmal fremdgeht, würde es auch wieder tun. Auch Silvia selbst war zu Beginn eine blonde Affäre des Schlager-Kaisers. Der 70-Jährige betrog seine damalige Frau Anja Schüte mit ihr. Wer sagt, dass das nicht wieder passieren kann…

Vor allem, wenn man einer ganz bestimmten Frau beruflich immer wieder so nahekommt. Noch dazu hat Maite Kelly absolut keine Berührungsängste. Sie ist eine selbstbewusste Lady, die sich offenbar nimmt, was sie will. Wie lange wird Roland Kaiser den Verführungen seiner Kollegin auf der Bühne also noch standhalten? Aus einer Showeinlage kann schnell ernst werden. Viele Sänger und Schauspieler sind sich auch hinter der Bühne nähergekommen. Und wer weiß, vielleicht ist das bei den beiden längst der Fall. Denn wie lange ihre gemeinsame Nacht nach ihrem Auftritt bei Silbereisen noch ging, wissen nur die beiden…

