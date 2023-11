Maite Kelly verrät: So muss ihr Traummann sein!

In der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich" plaudert die Schlagersängerin nun aus dem Nähkästchen. Maite möchte nämlich nicht irgendeinen Mann, für ihren nächsten Partner hat sie genaue Vorstellungen: "Also ich mag schon, wenn ein Mann einfach ein Kerl ist", verrät die 43-Jährige. "Auch wenn Männer halt manchmal so sind, wie sie sind", fügt sie hinzu, weiß aber auch, dass auch "wir Frauen unsere Macken" haben.