"Make Love, Fake Love": Aurelia Lamprecht tritt in Yeliz' Fußstapfen!

Ist sie die Neue bei "Make Love, Fake Love"? Die Datingshow feierte in diesem Jahr ihr Debüt auf RTL+. Bei "Make Love, Fake Love" muss eine Frau unter den männlichen Kandidaten herausfinden, welche von ihnen tatsächlich Single sind und wer von ihnen eine Freundin hat. Am Ende gewinnt der Sieger 50.000 Euro. In der vergangenen Staffel stellte sich Yeliz Koc der Herausforderung und entschied sich im Finale für Jannik Kontalis, der - tatsächlich - Single war. Nach einer kurzen, aber turbulenten Beziehung sind Jannik und Yeliz inzwischen wieder getrennt.

Jetzt will sich die nächste Reality-Persönlichkeit der Herausforderung stellen! Wer in Yeliz' Fußstapfen treten wird, ist zwar noch nicht offiziell bekannt, doch im Internet wird bereits gemunkelt, wer die nächste "Make Love, Fake Love"-Protagonistin werden könnte...