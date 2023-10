Mandy Capristo: Traurige Enthüllung! Niemand sollte die grausame Wahrheit sehen

Heute seien viele Dinge in ihrem Leben anders, sagt Capristo, die nach der Auflösung von Monrose im Jahr 2011 als Solo-Künstlerin unterwegs ist. "Es veränderte mein Gefühl zu mir selbst." Während der Depression habe sie "sehr schlecht" über sich selbst gedacht. "Ich fühlte mich gar nicht gut und habe mich fertig gemacht, warum ich nicht so performen kann, wie davor. Ich musste verstehen, das war der Sinn: eben so nicht weiterzumachen."

Heute habe sie die Depression nicht mehr. "Sonst könnte ich nicht machen, was ich gerade mache. In der Depression musste ich alles absagen. Depressionen sind keine schlechte Phase, sondern eine Krankheit." Dass sie krank geworden sei, erstaune sie heute rückblickend nicht mehr: "Mich hat es nicht gewundert, dass mein Körper in so ein Extrem geht, weil ich ein extremes Leben geführt habe und meine (mentale) Gesundheit nicht an erste Stelle gestellt habe. Heute stehe ich an erster Stelle."

Wenn du selbst Hilfe benötigst, findest du hier eine Auswahl an Beratungsstellen:

Telefonseelsorge 0800 111 0 111 (kostenlos, rund um die Uhr) https://www.telefonseelsorge.de

Deutsche Depressionshilfe 0800 33 44 533 https://www.deutsche-depressionshilfe.de/start