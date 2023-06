Manuela & Konny Reimann: Unerwartete Rückkehr nach Deutschland

"Huhu, seit wann lebt ihr wieder in Hamburg?" will ein neugieriger "Instagram"-Follower wissen. Doch haben Manu und Konny wirklich den Schritt gewagt und sind ohne ihre Familie still und heimlich zurück nach Deutschland gezogen? Wohl kaum! So kommentiert Manu die "Instagram"-Frage mit eindeutigen Worten: "Wir sind nur für ein paar Tage zu Besuch in Hamburg." Eindeutige Worte, die keine Zweifel mehr zulassen, dass Konny und Manu ihrer USA-Wahlheimat weiterhin treu bleiben. Ob die beiden jedoch in der nächsten Zeit öfters mal zurück nach Deutschland kehren? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

Auch interessant

Wie reich sind Konny und Manu Reimann eigentlich wirklich? Das erfahrt ihr hier im Video: