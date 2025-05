Marc Eggers: Ganz intim! Heißes Video mit Mia Julia aufgetaucht!

Uh la la, was geht denn da? Marc Eggers (38) zeigt sich plötzlich in einer ganz intimen Pose mit Sängerin Mia Julia (38). SIE steht oben ohne eng an dem Ex von Bill Kaulitz (35) und ER verdeckt nur das Nötigste. Die Fans jubeln lautstark! Haben wir etwa was verpasst?