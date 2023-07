Marc Terenzi: Eiskalt durch einen jüngeren Mann ersetzt

In den letzten Monaten war im Leben von Marc Terenzi so einiges los: Neben Prügel-Vorwürfen und Belästigungs-Skandalen, wurde der Musiker sogar aus seiner Boyband "Team 5ünf" geschmissen: "Er hat viele Chancen bekommen, aber nach all den Lügen und Fehltritten ist eine sinnvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich.", gab das Management der Band damals gegenüber "BILD" bekannt. Nur drei Monate später wurde er bereits ersetzt - und der Neue ist ebenfalls kein Unbekannter!