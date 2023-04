Marc Terenzi: Nach Belästigungs-Skandal - Ex holt sich Hilfe vom Anwalt

Marc Terenzi machte in letzter Zeit einige Negativ-Schlagzeilen: Nachdem der Sänger aus seiner Band geschmissen wurden, kam der nächste Skandal an die Öffentlichkeit: So soll Marc die minderjährige Tochter eines Musikmanagers aus Leipzig, mit dem er auch beruflich immer wieder Kontakt hatte, sexuell belästigt haben. Angeblich soll Marc immer wieder die Nähe eines 15-jährigen Mädchens gesucht haben, ihr dabei Nachrichten und Fotos geschickt haben, berichtete die "Bild". Nachdem die Mutter des Mädchens das herausfand, erstattete sie Anzeige gegen den 44-Jährigen.

Nun meldet sich die nächste Person, die scheinbar noch ein Hühnchen mit Marc zu rupfen hat...