Marc Terenzi & Jenny Elvers: Ihre falsche Liebesshow wurde durchschaut

"Mama, dein Ernst?", fragte Jennys Sohn Paul (21), als er von ihrem neuen Partner erfuhr. Sie selbst meinte vorsichtig: "Ich weiß nicht, was in zwei, drei Jahren ist." Derzeit haben die beiden angeblich Beziehungsprobleme: Jenny soll sich getrennt haben, will aber wohl in den nächsten Wochen nochmal in sich hineinhören, ob diese Liebe nicht doch eine Zukunft hat. Denn Marc, derzeit allein auf Malle, kämpft werbewirksam um seine "tollste Frau der Welt". Egal, wie echt diese Beziehung ist: Eine Seifenoper ist sie allemal …