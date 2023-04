Marc Terenzi & Verena Kerth: Bittere Tränen im Urlaub! Wie lange hält sie das noch aus?

Verena Kerth muss mit ihrem Verlobten Marc Terenzi aktuell einiges durchmachen: Nachdem der Sänger aus seiner Band geschmissen wurden, kam der nächste Skandal an die Öffentlichkeit: So soll Marc die minderjährige Tochter eines Musikmanagers aus Leipzig, mit dem er auch beruflich immer wieder Kontakt hatte, sexuell belästigt haben. Danach meldete sich noch Marcs Ex Myriel Brechtel, die Marc nun mit einem Anwalt dazu auffordert, seine Unterhaltszahlungen für ihren gemeinsamen Sohn Brady zu begleichen.

Aktuell gönnt sich das Paar eine Auszeit auf Mallorca, um den ganzen Stress zu verdauen. Doch wie "Bild" jetzt berichtet, hängt wohl auch zwischen dem Pärchen der Haussegen schief...