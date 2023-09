Marc Terenzi & Verena Kerth: Traurige Prognose! "Sie zerstören ihre Zukunft!"

Kaum waren die üblen Schlagzeilen in Vergessenheit geraten, machte das Paar nun mit einem noch viel schlimmeren Eklat von sich reden: Nach einer durchzechten Nacht musste am nächsten Mittag im Nobel-Hotel "The George" die Polizei mit mehreren Streifenwagen anrücken. Alarmierte Gäste hatten lautes Geschrei aus einem der Zimmer gemeldet. Dort fanden die Beamten dann Verena und Marc vor und leiteten gegen beide ein Verfahren wegen "wechselseitiger Körperverletzung" ein. Marcs Alkoholprobe ergab laut Medienberichten 2,2 Promille. Er landete in der Ausnüchterungszelle, Verena machte sich aus dem Staub – und weil sie vergaß, zuvor die Hotelrechnung zu begleichen, folgte am nächsten Tag noch eine Anzeige wegen Betrugs.

Unfassbar: Nur Stunden später grinste das Paar wieder traut vereint in die Kamera. Ein Versuch der Schadensbegrenzung? Gut möglich, denn Geschäftsfreunde machen sie sich durch ihr Verhalten gewiss nicht! "Mein erster Gedanke war, ich müsse alle Fotos löschen und eine Stellungnahme zu häuslicher Gewalt posten. Leider sind Testimonials mit einem Privatleben wie diesem nicht tragbar für uns", empört sich ein Kooperationspartner im Gespräch mit "Closer". "Sie zerstören ihre Zukunft. Ich wünsche ihnen, dass sie die Hilfe bekommen, die sie brauchen!" Dem ist wohl nichts hinzuzufügen…