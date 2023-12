Marianne Hartl: Jetzt redet sie über den Abschied!

Am Ende ist doch alles gut ausgegangen. Nach Reha und mehreren Therapien sei Michael wieder auf dem Damm, wie der MDR berichtet. Deshalb will das Schlager-Duo es noch einmal wissen und geht nächstes Jahr zum letzten Mal auf Tour. Die Vorfreude darauf sei schon groß.

"Also das ist wirklich schön, wenn man aufgehört hat. Wir wollen ja unsere Abschiedstournee jetzt starten am 15. Februar. (…) Doch, es ist ein Abschied. Es ist das letzte Mal auf der Bühne. Und wir werden unterstützt, und das ist so wichtig für uns, weil wir das alleine gar nicht mehr machen wollten, so einen Stress einen ganzen Abend. Wir haben ganz tolle Kollegen, die wir als Kinder schon dabeihatten auf Tourneen, das ist der Stefan Mross", schwärmt Marianne.