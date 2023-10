Marie-Luise Marjan: Die Trauer lässt sie nicht los. "Es tut immer noch weh!"

"Das Leben am Wasser – das war Bodos Sehnsucht. Er war im Herzen immer ein Seemann, hat immer vom Meer und vom Horizont gesprochen. Er war so glücklich dort", erzählt sie im Gespräch mit leiser Stimme und fügt hinzu: "Deshalb habe ich auch seine Seebestattung im ganz kleinen Kreis in Niendorf an der Ostsee organisiert. Dort wollte Bodo leben. Es sollte eine Art Sommerresidenz werden."

Marie-Luise vermisst Bodo nach 39 gemeinsamen Jahren sehr. Wie gerne hätte sie diese Reise, auf der sie mit ihren Kollegen Claudia Wenzel und Rüdiger Joswig Lesungen und Talkshows an Bord veranstaltet, mit ihm gemacht. Die Erlebnisse teilen, zusammen die Welt entdecken, von der er so viel gesehen hat. "Er fehlt mir unglaublich. Es tut immer noch weh. Von wegen, die Zeit heilt alle Wunden. Da denkt man, man hat seinen Herzensmenschen bis ins hohe Alter – und dann ist er plötzlich weg", sagt Marie-Luise. Sie hat immer noch das Gefühl, dass er gleich zur Tür hereinkommt. "Ich hätte so gerne mehr Zeit mit Bodo verbracht", erklärt sie betrübt. Trotzdem gibt es etwas, was ihr hilft, wenn sie sich einsam fühlt: die Arbeit.

Doch die Fahrt auf der MS Hamburg lässt keine Traurigkeit aufkommen. Denn in Gedanken ist Bodo bei ihr!