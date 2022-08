Marie Reim: Beauty-OP-Schock! Sie ist kaum wiederzuerkennen

Nachdem Marie Reim bei "Immer wieder sonntags" ihren Song "Das mach ich ohne dich" performte, tobte das Publikum vor Ort. Im Netz hingegen hagelte es danach harte Kritik. Die Tochter von Michelle und Matthias Reim musste sich nun fiese Kommentare zu ihrem Aussehen und ihren Tattoos anhören - und das auch noch aus ihren eigenen Reihen. Ihre Fans waren schockiert und ließen sich unter anderem auf Twitter über Maries Auftritt aus.

Einige Nutzer fanden vor allem den Körperschmuck der Sängerin nicht besodners schön und schreiben Kommentare, wie "Messer sind ja heutzutage wichtig. Und wenn es nur als Tattoo ist" bezogen auf das große Messer-Tattoo auf Marie Reims Arm, oder "Der Ableger von Matthias und Michelle, Tattoos des Grauens inklusive, next please". Autsch!

Für Andere stachen besonders Maries Lippen ins Auge. Dass die 22-Jährige wohl bei ihrem vollen Kussmund hat nachhelfen lassen, ist zwar nicht bestätigt, jedoch wird auch darüber im Netz wild spekuliert. So schreiben nur ein paar der Nutzer Kommentare, wie "Die hat so viel Botox in den Lippen… kann die überhaupt richtig singen?" oder "Merken die Leute denn nicht, dass die Lippen ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nur unschön aussehen?"

Solang es Marie jedoch selbst gefällt, kann ihr die Meinung anderer wohl egal sein. Geschmäcker sind eben bekanntlich verschieden.

Auch Sängerin Adele geriet zuletzt ins Kreuzfeuer. Wie verändert sie aussieht, erfährst du im Video: