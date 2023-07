Marie Reim: Jetzt bestätigt sie die traurige Trennung

"Liebe Freunde, Vinzenz und ich haben uns vor einer Weile getrennt. Wir mussten für uns selbst erst herausfinden, wie wir mit dieser Situation umgehen werden. Jetzt sind wir soweit, dass wir es euch mitteilen können", verrät die Blondine bei Instagram. So traurig die Trennung auch sei, sie bereut die Zeit mit ihm nicht. "Ich bereue keine Sekunde die ich mit Vinzenz verbracht habe! Er hat immernoch einen besonderen Platz in meinem Herzen und den wird er immer haben. Wir gehen in Frieden auseinander."

Zoff gab es also offenbar keinen. Doch über die genauen Gründe zum Liebes-Aus schweigt sie.