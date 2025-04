Marie Reim: Nach "Die Verräter" rechnet sie mit Joachim Llambi ab!

Während Marie Reim an Llambi – zumindest im Spiel – kein gutes Haar lässt, ist sie von einem anderen "Let's Dance"-Jurymitglied deutlich mehr begeistert. "Ich habe jeden verdächtigt, nur Motsi Mabuse nicht. Die war so toll! Motsi finde ich eh ganz toll, sie hat was ganz Warmes, was ganz Weiches. Und ist trotzdem so temperamentvoll. Und wie sie sich bewegt und wie sie spricht – einfach eine ganz, ganz tolle Frau", schwärmt die Schlagersängerin.